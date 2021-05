Dimarco-Inter, ci vuole un gentlemen agreement. “Si parla di questa contropartita”

L'esterno classe '97 farà ritorno all'Inter: verrà trovata la formula giusta col Verona per riportarlo a casa

E' quello dell'esterno di sinistra uno dei ruoli su cui l'Inter metterà mano nella prossima sessione di mercato. Ashley Young dirà addio, mentre Ivan Perisic resta in partenza a causa dell'ingaggio elevatissimo. Ecco perché, come spiega La Gazzetta dello Sport , tutto porta al nome di Federico Dimarco : "Dimarco è la pedina giusta per l’Inter perché può agire indistintamente da esterno a tutta fascia o nel centrosinistra della difesa a tre.

Il Verona di Juric gioca con un modulo analogo a quello dei nerazzurri e in questa stagione Federico è stato impiegato in entrambi i ruoli, con un rendimento costante e di alto livello: ne sono la prova i cinque gol in campionato. Conte ha già avuto tra le mani il ragazzo e l’ha schierato per la prima volta nel finale di Torino-Inter 0-3, il 23 novembre 2019. Al posto, neanche a dirlo, di D’Ambrosio. A gennaio 2020 il prestito al Verona, tutt’ora in corso: l’Hellas ha la possibilità di riscattare Dimarco, ma lascerà che Federico torni a casa.