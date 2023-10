Santon: “Scommesse? Ho odiato il calcio, non lo seguo più. Non ero sereno”

“Quando sono uscito dal calcio non ero sereno. Non ho finito come avrei voluto. Non dico che lo odio, ma ho smesso di seguirlo. Mi ha dato tante soddisfazioni, ma anche tante delusioni, soprattutto per gli infortuni. Mi sono distaccato. A fine carriera ho odiato il calcio, per questo mi sono staccato da questo mondo. Si figuri se ho voglia di rientrarci per una questione che non mi riguarda”.