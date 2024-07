Esordio da urlo per Amadou Sarr con il Foggia: l'attaccante classe 2004, recentemente ceduto in prestito dall'Inter, alla prima uscita in assoluto con la sua nuova squadra ha messo a segno ben 5 reti nell'amichevole giocata contro lo Sporting Caccurri e vinta dai rossoneri per 13-0. Sicuramente un bel modo per presentarsi e per prepararsi alla sua prima stagione tra i professionisti.