L'attaccante senegalese lascia i nerazzurri e si trasferisce in Puglia: giocherà in Serie C con la maglia rossonera

Come anticipato da Fcinter1908, Amadou Sarr lascia l'Inter e si trasferisce in prestito al Foggia. Il club pugliese, militante in Serie C, ha comunicato l'ingaggio dell'attaccante senegalese, 10 reti complessive nella scorsa stagione con la Primavera nerazzurra.