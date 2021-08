Lazio, Sarri: “Siamo in costruzione, ma non era facile a Empoli. Lazzari…”

A Sky Sport dopo la vittoria di Empoli per 3-1, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato così il successo biancoceleste

"Io pretenderei di arrivare vicino alla perfezione. Ora siamo in piena costruzione, abbiamo trovato un’Empoli difficile da affrontare e avevo molto timore dei primi 20 minuti andando in difficoltà nel finale e giocando bene per 65 minuti. Nelle prime due azioni ci siamo accorciati con il vertice basso ed è estremamente pericoloso; infatti ci hanno infilato. Questa è una squadra che dal punto di vista offensivo ha delle qualità, le difficoltà erano prevedibili. Uscire da queste partite è importante. E’ chiaro che se vogliamo continuare a fare risultato dobbiamo fare qualcosa in più. Lazzari? Penso che essere un quinto è limitativo perché non si può andare in tutte le squadre. Se impara a fare il quarto, poi il quinto lo fa con facilità. Ci sta mettendo grande impegno, si sta applicando, difensivamente sta migliorando e può fare ancora meglio".