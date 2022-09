Sarri: “Episodi hanno inciso. Rigore? Spero arbitro sia scarso. Una cazzata…”

Al termine di Lazio-Napoli, Maurizio Sarri ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Il tecnico biancoceleste polemico per il primo gol del Napoli per un fallo di Kim su Luis Alberto non visto dall'arbitro: "Kim spinge a due mani Luis Alberto, non so se era partita la palla, ma anche se non era partita l'arbitro deve interrompere la rincorsa e dare il tempo ai nostri giocatori di mettersi in posizione. Il possibile rigore su Lazzari? Spero che l'arbitro sia veramente scarso, ma devono essere in due perché anche alla Var non richiamare un episodio simile..."

"Gomitata in pieno mento, non penso ci siano bisogno di commenti. Una cazzata è una cazzata, se il Var non interviene non fa il suo lavoro. Qui c'è un colpo in faccia, non scherziamo. È un errore in cui il Var deve intervenire. Gli episodi alla fine hanno inciso in maniera pesante. Anche la conduzione, una partita corretta ha trovato il modo di ammonirci tutti, ma questa è una storia vecchia. Dalla prima partita col Bologna noi siamo andati in eccesso di proteste e addirittura la partita dopo un arbitro nel sottopassaggio ci disse vi siete comportati male e ce la fece pagarea livello di ammonizione. È una cosa che non può andare avanti, Rocchi deve intervenire in maniera pesante".