Sarri: “Inter grande squadra, voglio coraggio dai miei. Stadi chiusi? Fa passare la voglia”

Le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter

"Se la pandemia si considera pericolosa allora il lockdown deve essere non solo calcistico. Al contrario, se si considera il virus come un'influenza allora la cosa è diversa. Io spero non si arrivi di nuovo agli stadi chiusi perché ti fa passare la voglia anche a chi ha grande passione per il calcio come me". Lo dice il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulle possibili future decisioni riguardo al prosieguo del campionato a causa del nuovo insorgere della pandemia di Covid-19.