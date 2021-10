Sarri: “Era l’Inter che doveva mettere palla fuori. E mi aspettavo qualche espulsione…”

L'allenatore biancoceleste ha commentato la vittoria sull'Inter ai microfoni di DAZN

«Abbiamo creato le situazioni sia noi che l'Inter, siamo andati sotto con un rigore. Ma ai miei ho detto, se restiamo in partita così non la perdiamo mai». Maurizio Sarri, alla fine della partita contro i nerazzurri, vinta dalla sua Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN. E ha chiuso alle polemiche sul gol del due a uno così: «C'è da poco da discutere. Quando Dimarco va giù, la palla ce l'ha l'Inter. Se c'è una squadra che doveva buttarla fuori, era l'Inter. Il regolamento è preciso, queste scene si vedono solo in Italia, in Premier dove ho allenato queste cose non succedono».