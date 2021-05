Allenatore Inter, Pedullà: “Sarri candidato serio ma a queste condizioni”

In casa Inter si vocifera di un contatto ufficiale con Maurizio Sarri: Alfredo Pedullà ha spiegato cosa serve perché si arrivi al 'sì'

In casa Inter si vocifera di un contatto ufficiale con Maurizio Sarri. Il tecnico è ancora legato al contratto con la Juventus ma potrebbe decidere di accettare la proposta per ritornare in azione. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha commentato così su Twitter l'ipotesi Sarri-Inter: