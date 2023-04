Sarri: “Inter ha ritrovato fiducia. Nelle coppe sta facendo benissimo, significa che…”

Alla vigilia della gara contro l'Inter, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa

Alla vigilia della gara contro l'Inter, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio torna sulla sconfitta di una settimana fa contro il Torino. "Non eravamo al top dal punto di vista fisico, probabilmente non lo eravamo nemmeno mentalmente, vedremo domani se sarà stato solo un semplice passo falso o se ci sentiamo già appagati per quanto fatto prima. L’Inter sta facendo benissimo nelle coppe, significa che è capace di essere letale nelle partite secche".

"Sarà una settimana importante, non ancora decisiva perché dopo il prossimo weekend avremo altre quattro sfide. Immobile è tranquillo, è in crescita fisicamente, non accusa grandi dolori, puntiamo molto su di lui per il finale di stagione. La tavola è stata apparecchiata per la festa del Napoli, speriamo possa festeggiare più tardi possibile in virtù dei nostri risultati".

"Casale era un po’ debilitato dopo la trasferta contro lo Spezia, gli abbiamo voluto far fare solo uno spezzone con il Torino ma ora è tornato totalmente a disposizione. Ci sono quattro squadre più forti di noi, a prescindere dai punti in campionato quindi nella partita secca è ancora più complicato. L’Inter vuole essere tra le prime quattro, ha ritrovato fiducia ed entusiasmo dopo gli ultimi risultati".

"Spero che il nostro trend positivo possa proseguire, dobbiamo sentirci ancora in lotta, non abbiamo ancora conquistato nulla. Dobbiamo essere dentro la partita, per farlo dovremo pensare da collettivo e con convinzione ma senza presunzione, con fiducia nei nostri mezzi. Ci manca ancora qualcosa a livello mentale, il percorso che vogliamo fare è passare da essere una buona squadra a una squadra forte senza più sorprendere quando siamo in alto in classifica. Daremo tutto in tutte le partite, senza calcoli. In Italia siamo in un momento in cui potremmo anche risalire a livello importanti ma servono riforme strutturali su tanti aspetti".

