Sarri: “In Italia non si può giocare alle 18:30 ad agosto. Sembra che…”

Alla vigilia della gara contro il Bologna, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio è stato polemico nei confronti dell'orario scelto per la gara. "Questa stagione sarà più folle di quello che pensavo: domani giocheremo alle 18.30, in Italia non si può giocare a questo orario in agosto, sembra che non si voglia vendere bene all'estero il nostro campionato. Dopo il lockdown, ad esempio, quasi tutte le gare venivano disputate alle 21:45".