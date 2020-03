Sarri: “Juventus-Inter la più presigiosa della Serie A. Problematica per noi la loro ampiezza”

Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, Maurizio Sarri, tecnico della squadra bianconera, ha parlato così in vista della sfida di domani contro l’Inter: «Questa è la partita più prestigiosa della Serie A per storia e per blasone delle squadre, e in questa stagione anche per la classifica. Dopo due mercati importanti l’Inter è diventata una delle favorite per il campionato, proprio come noi. Sarà una bella gara».

LA CHIAVE TATTICA DEL MATCH – «La partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari. «La partita sarà difficile tatticamente visto il modo di giocare dei nostri avversari. Per noi potrebbe essere una problematica l’ampiezza dell’Inter , ma tutte e due le squadre hanno delle caratteristiche con cui poter mettere in difficoltà gli avversari. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare un possesso palla alto nella loro metà campo. Domani sarà più importante del solito».