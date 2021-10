Le rivali – Lazio, Sarri: “Abbiamo tanto da fare prima di diventare una grande squadra”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, in vista della sfida di domani con la Fiorentina all'Olimpico ha parlato in conferenza

"Siamo in un momento di riflessione. Sentendo parlare i ragazzi e andando a scavare nel passato abbiamo visto che questi alti e bassi si stanno ripetendo da un anno e mezzo e quasi sempre con le squadre di seconda fascia. Significa che alla base c'è qualcosa di sbagliato negli approcci". Così il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, da Formello dove i biancocelesti sono chiusi in ritiro dalla sconfitta per 4-1 di Verona e in vista della sfida di domani con la Fiorentina all'Olimpico.