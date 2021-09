Lazio da Inzaghi a Sarri, Mandorlini: “Maurizio allenatore importante”

Le parole dell'ex calciatore: "È un allenatore importante che ha giocato col 4-3-1-2, poi ha cambiato in 4-3-3. È tornato in Italia, ha vinto con la Juventus"

Intervenuto ai microfoni de LaLazioSiamoNoi, Andrea Mandorlini, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato così della Lazio, passata così da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri: "Con Maurizio ci siamo incontrati diverse volte, ma solamente in occasione delle partite, ed è difficile scambiare qualche parola in più. È un allenatore importante che ha giocato col 4-3-1-2, poi ha cambiato in 4-3-3. È tornato in Italia, ha vinto con la Juventus. E poi non dimentichiamo ciò che ha fatto a Napoli. È veramente uno dei migliori in circolazione.