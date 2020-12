Bucchioni: “Sarri miglior allenatore del 2020. Mi manca Spalletti, in conferenza…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni è convinto che Maurizio Sarri debba essere considerato il miglior allenatore del 2020 che volge al termine:

“E’ stato molto criticato, in certi casi anche massacrato. Poi ti accorgi che con lui la Juventus ha vinto uno Scudetto, forse l’ultimo di un ciclo straordinario. Ha tenuto in piedi un gruppo che non l’amava. Chi mi manca di più in panchina tra Allegri, Sarri e Spalletti? Spalletti, ha fatto scrivere tanti articoli con le sue parole in conferenza stampa“.

(Fonte: TMW Radio)