Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha parlato così del Napoli dopo l'arrivo di Antonio Conte in panchina: "Avranno da fare un percorso con uno stravolgimento molto probabilmente nel modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a far passare la propria mentalità e il suo modo di giocare. Per questo non li vedo fuori dalle prime tre. Se mi manca Napoli? Molto".