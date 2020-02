Juve, Sarri: “Ci concentriamo su di noi e non guardiamo ai risultati delle altre”

La Juventus ha battuto due a zero il Brescia. Dopo la vittoria – ai microfoni di Skysport – Maurizio Sarri, allenatore bianconero, ha analizzato la gara e anche il momento della sua squadra ed ecco cosa ha sottolineato: «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo iniziato bene e poi abbiamo avuto qualche minuto di impasse, ma poi l’abbiamo sbloccata».

-Tridente asimmetrico?

Dybala aveva più libertà di movimento in fase offensiva e in fase di ripiegamento Cuadrado si doveva adeguare alle condizioni di Paulo.

-Il rientro di Chiellini?

Chiellini? In pratica si è messo da solo in campo, l’ho trovato lì pronto per entrare e mi ha chiesto quanto mancava. Da ieri dicevamo che sarebbe entrato sul 2-0. Me lo sono trovato accanto e si era già tolto la tuta.

-Amalgamare tanti giocatori forti?

Sono tutti giocatori atipici senza specificità di ruolo definito. Abbiamo molte situazioni da sistemare. In questo momento abbiamo fuori Douglas ed era giusto far riposare Ronaldo che non può fare 75 partite l’anno.

-Volata scudetto, dove potete velocizzare e migliorare?

Noi possiamo migliorare in tutto perché a livello difensivo abbiamo margini di miglioramento e anche in attacco anche se nelle ultime partite abbiamo preso cinque pali e ci aiuterebbe più fortuna. Ci dobbiamo concentrare su di noi e fare più punti possibili senza guardare al risultato delle altre.

(Fonte: Skysport)