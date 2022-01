Lazio, Sarri: “Abbiamo subito solo per qualche piccolo spezzone. Non so che c…o sia…”

Ecco le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la gara persa per 2-1 contro l'Inter nel match di San Siro

BUONA PARTITA - "Abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati più attendisti nel primo tempo, ma nella ripresa siamo stati più intraprendenti. Nel complesso, una buona partita contro una squadra forte. Abbiamo giocato a viso aperto, senza timori. Nel primo tempo gli avversari ci hanno costretti a difendere più bassi, ma la squadra ha dato idea di discreta solidità per tutta la gara. Non abbiamo subito troppo, tranne che per qualche piccolo spezzone".

MERCATO - "Mercato? So che siamo bloccati dall'indice di liquidità, che non sono riuscito nemmeno a capire che c...o sia. Non so se riusciremo a fare qualcosa. Sarebbe importante iniziare a intervenire, perché abbiamo giocatori che non sono adatti a giocare in questo modo. Per i miei gusti, abbiamo preso troppi gol".