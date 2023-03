Sarri: “Con Zenga simpatia naturale. Mou salta il derby? Mi dispiace”

Le parole dell'allenatore della Lazio dopo la partita con il Bologna. Oltre all'analisi della gara si è soffermato su due ex Inter

«Abbiamo fatto una partita seria. Abbiamo creato tante occasioni ma stiamo concretizzando poco nelle ultime partite». Questo è il commento di Maurizio Sarri alla fine della partita della Lazio contro il Bologna. Il tecnico biancoceleste ha anche parlato di due allenatori, entrambi hanno a che fare con l'Inter. Da un lato l'ex portiere nerazzurro Zenga e dall'altro l'ex tecnico interista, Mourinho. «Passione Zenga-Sarri da dove nasce? Penso che da parte mia è una simpatia naturale, è un personaggio che mi fa sentire bene, se ci parlo mi mette a mio agio. Cosa manca per la perfezione? Mi auguro che manchi sempre, la benzina per chi fa il nostro lavoro è avere motivazioni feroci. Se l'obiettivo è irraggiungibile secondo me è meglio perché ci lascia benzina dentro».