Sassuolo, De Zerbi: “Il Milan si sente forte. Regalato un tempo, come contro l’Inter”

Ai microfoni di Sky Sport, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan di Pioli per 2-1. Un ko che, a suo dire, presenta analogie con quello contro l’Inter di qualche settimana fa:

“Del Milan mi ha impressionato l’autostima che hanno. Oggi si sentono forti e si vede. Contro i rossoneri e contro l’Inter abbiamo regalato il primo tempo, forse ci sono giocatori a cui chiedo troppo e per questo mi sento responsabile, dovrei farmi delle domande anche io. Sono ragazzi seri, ma per giocare in Serie A ci vuole coraggio, fregarsene un po’ dell’errore. Sono questi fra i miei principi più forti“.

(Fonte: Sky Sport)