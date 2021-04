Sassuolo, De Zerbi: “Covid? Se le ASL bloccano partite per 4-5 positivi spiegatemi perché…”

A Roberto De Zerbi non sono andate giù le polemiche sulla decisione del club di lasciare preventivamente i calciatori italiani fuori

A Roberto De Zerbi non sono andate giù le polemiche degli ultimi giorni sulla decisione del Sassuolo di lasciare preventivamente i calciatori italiani fuori dalla gara contro la Roma per paura di contagio da Covid. L'allenatore neroverde, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita, ha infatti dichiarato:

"Mi davano fastidio le accuse di questi giorni. Siamo stati accusati di dare poca regolarità al campionato, quando invece dal mio punto di vista ci siamo comportati bene. Comportarsi secondo la propria coscienza ed essere additati come la squadra che falsa il campionato era una cosa che solo noi nel calcio possiamo fare. Dunque, tenevo molto alla partita di oggi. Abbiamo escluso Defrel e Chiriches in passato per situazioni simili, era giusto fare lo stesso con gli altri. Ma è anche giusto che tutti facciano la propria parte. Se le ASL di Milano e Torino bloccano partite per 4-5 positivi, mi dovete spiegare perché la scelta nostra sia discussa. Non vogliamo certo passare 10 partite in costume, certe accuse mi hanno dato fastidio".