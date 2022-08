Sassuolo, Dionisi: “Pinamonti deve ritrovare la giusta condizione. Con la Juventus non era…”

"Abbiamo sbagliato qualcosa ma ritorniamo a parlarne a fine campionato e vediamo quante squadre riescono a fare qui quello che abbiamo fatto noi, fai quasi il 60% di possesso e calci così tanto in porta. Oggi non è solo demerito nostro, possiamo essere più fluidi ed efficaci. Pinamonti è arrivato anche per darci questo, ha solo bisogno di giocare per trovare la condizione migliore. Oggi non era la partita giusta per farlo cominciare dall’inizio, preferivo giocarmelo a partita in corso".