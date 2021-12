Sassuolo, Dionisi: “Raspadori? tante aspettative su di lui, diamogli tempo. I numeri…”

Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha analizzato il momento di Giacomo Raspadori, per ora al di sotto delle aspettative di inizio stagione

"Se guardiamo i numeri sono al di sotto delle aspettative che lui ha creato su se stesso. Viene da una stagione dove ha fatto bene, è a un terzo del percorso e farà bene, sono sicuro. Si è messo a disposizione per un ruolo che può ricoprire. I numeri sono al di sotto delle aspettative che avete, ma non è al di sotto delle aspettative che ho io. Su di lui ci sono tante aspettative, bisogna dare tempo, a prestazioni sta facendo. Titolare contro lo Spezia? Ho un po' di dubbi ma non su Giacomo. Credo che l'importante sia essere in partita mentalmente dal primo all'ultimo minuto perché la partita sarà difficile. E' difficile affermarsi ma è più difficile confermarsi. Noi in queste partite ci siamo affermati e si è parlato un po' di noi. Ora dobbiamo confermarci ed è la cosa più difficile".