Sassuolo, Dionisi: “Siamo gli stessi che hanno battuto Juve e Inter. Serve equilibrio”

Alessio Dionisi ha parlato dei suoi dopo il pareggio in Sassuolo-Bologna del pomeriggio. L'allenatore ha sottolineato i meriti della squadra fino a questo momento nonostante la flessione dell'ultimo periodo. Queste le sue considerazioni: "Ci alleniamo, parliamo, cerchiamo di mettere tutti nelle condizioni migliori. Non facciamo quello che arriva dall'esterno, Ruan e poi un massacro, spero non sia lo stesso con l'errore di oggi. Questa squadra deve fare perché gioca con tanti giocatori offensivi, qualcuno non sta vivendo la sua miglior situazione da quanto è a Sassuolo, ma la determinazione c'è stata da parte di tutti. Tant'è che abbiamo attaccato tanto. Questa è la cosa che voglio sempre, perché abbiamo queste qualità, ci prendiamo dei rischi ma deve valerne la pena, poi se non saremo efficaci farò una valutazione diversa ma noi dobbiamo creare occasioni.