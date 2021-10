Sassuolo-Inter, Inzaghi cambia? GdS: “Tornano Vidal e Correa. Dzeko o il Tucu? Il punto”

Dopo il pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions, per Inzaghi e i suoi è già tempo di pensare al campionat

Dopo il pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions, per Inzaghi e i suoi è già tempo di pensare al campionato. Per l'Inter c'è l'insidiosa trasferta di Reggio Emilia e il tecnico potrebbe anche cambiare qualcosa a livello di formazione. "Tornano a disposizione in campionato Vidal e Correa, in ballottaggio con Dzeko. Inzaghi sceglierà la formazione anche in base alle fatiche di Champions", conferma La Gazzetta dello Sport che lancia questa probabile formazione.