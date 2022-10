Sassuolo-Inter, pagelle GdS: Dzeko, l’età non conta. Dumfries è incontenibile

L'Inter bissa il successo di Champions League contro il Barcellona battendo anche il Sassuolo, ritrovando così i 3 punti anche in campionato. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è Edin Dzeko, autore della doppietta decisiva: "Regista offensivo e cannoniere. Si distingue per cambi di gioco e sponde, è rapace e tempista sotto porta. L'età non conta". Molto bene anche Dumfries, definito "incontenibile. Qualcosa ditravolgente". Bocciati Asllani e Lautaro.