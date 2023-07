Sassuolo, Mulattieri subito scatenato nella prima amichevole: pokerissimo per l’ex Inter

Passano solo due minuti e il risultato si sblocca: cross dalla sinistra di Kyriakopoulos e colpo di testa vincente di Pinamonti, è suo il primo gol stagionale dei neroverdi. All’11’ il raddoppio, la firma è sempre del centravanti neroverde che dialoga bene in area con Volpato e piazza il destro, la palla si insacca nonostante la deviazione di un difensore. Al 20’ assist di Berardi dalla destra, sul secondo palo ben appostato irrompe Antiste, lesto ad insaccare con il mancino. Poco prima del cooling break strappa applausi Domenico Berardi: all’altezza del centrocampo, il fantasista neroverde vede Macagno lontano dai pali e lascia partire un sinistro preciso e potente che va ad infilarsi in porta per il 4-0. Al 28’ Varkatzos atterra in area Pinamonti, l’arbitro assegna il penalty che Berardi trasforma. Al 30’ bella iniziativa sulla sinistra di Matheus Enrique, il brasiliano pesca sul secondo palo Berardi, controllo e assist a centro area per il colpo di testa in tuffo di Antiste che vale il 6-0. Al 36’ entra nel tabellino Kyriakopoulos con un potente diagonale sinistro che non lascia scampo a Macagno. Al 41’ altro assist di Berardi dalla sinistra, Pinamonti di testa non sbaglia. Al 44’ arriva il nono gol, la firma è di Antiste, poco prima dell’intervallo va a segno anche Matheus Enrique con un pallonetto, il primo tempo si chiude sul 10-0.