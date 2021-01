GdS – Sassuolo, dopo il no di Nainggolan sondaggi per un obiettivo dell’Inter: le ultime

Dopo il no di Radja Nainggolan, che ha scelto di vestire per la terza volta in carriera la maglia del Cagliari, il Sassuolo piomba su Mattia Zaccagni. Il centrocampista del Verona, che piace tanto all’Inter, è un obiettivo degli emiliani.

A rivelare l’interesse del Sassuolo per Zaccagni è La Gazzetta dello Sport, che parla della strategia del club neroverde: “Se qualche ritocco si farà, si tratterà di investimenti importanti per accrescere la competitività del gruppo. Andavano in questa direzione i timidi interessi per Nainggolan, e in questa direzione vanno i sondaggi per Zaccagni, altra pista che gli uomini mercato del Sassuolo seguono senza tuttavia «farne una malattia»”.