Doppietta di Berardi, 13° gol di Scamacca: poker del Sassuolo allo Spezia

Il Sassuolo regola 4-1 lo Spezia nel primo anticipo della 30° giornata di Serie A: in gol Scamacca e Berardi

Il Sassuolo regola 4-1 lo Spezia nel primo anticipo della 30° giornata di Serie A. Quarta vittoria nelle ultime cinque per i neroverdi che la sbloccano in avvio con Berardi su rigore, prima del momentaneo pari di Verde per i liguri. In avvio di ripresa è ancora Berardi a riportare avanti il Sassuolo, che poi dilaga nel finale prima con Ayhan e poi con il tredicesimo gol di Scamacca. Il Sassuolo vola a 43 punti, lo Spezia perde la quinta partita nelle ultime sei e resta sestultimo a quota 29.