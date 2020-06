Inter, contro il Sassuolo torna l’iniziativa ‘Together as a team’: ecco come partecipare

Dopo il successo nella gara tra Inter e Sampdoria, torna a San Siro il Social Wall Together as a team. Anche in occasione di Inter-Sassuolo, in programma questa sera alle 19.30, i tifosi nerazzurri avranno infatti la possibilità di sostenere da casa la squadra nerazzurra, inviando i propri selfie e vedendoli apparire sulla terza fila di led a bordocampo.

Il Social Wall è indirizzato a tutti i fan nerazzurri maggiorenni, che potranno condividere i propri selfie prima e durante la partita utilizzando l’hashtag #TogetherAsATeam e taggando @inter. L’iniziativa è un vero e proprio contest fotografico: il vincitore riceverà un premio tutto nerazzurro.