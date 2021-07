Inter, Satriano: “Esempi? Suarez e Cavani in Uruguay, qua Lukaku e Lautaro”

Un piccolo stralcio delle parole del giovane centravanti, intervistato da Inter Tv dal ritiro dal centro sportivo di Appiano Gentile

E' Martin Satriano il protagonista dell'intervista odierna realizzata da Inter Tv dal ritiro nerazzurro dal centro sportivo di Appiano Gentile. L'emittente ha pubblicato un piccolo stralcio delle parole rilasciate dal classe 2001, che ha parlato così dei suoi idoli nel suo ruolo: "Suarez e Cavani in Uruguay, e qua Lukaku e Lautaro sono i più forti. In attacco sono in buona compagnia".