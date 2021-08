Inter, Satriano convince Inzaghi: “Simone lo ritiene già uno su cui puntare”

Simone Inzaghi se lo coccola, consapevole di aver tra le mani un attaccante dal sicuro avvenire

E' Martin Satriano l'MVP del precampionato disputato sin qui dall'Inter. Il centravanti uruguaiano è infatti a quota nove reti realizzate nelle amichevoli giocate in queste settimane e sta davvero convincendo Simone Inzaghi, facendogli cambiare tutti i piani. Spiega infatti Tuttosport: "Quando Martin Satriano ha rinunciato ad alcuni giorni di vacanza per raggiungere in anticipo il ritiro dell’Inter, il suo obiettivo era semplicemente quello di guadagnarsi la possibilità del potersi mettere in mostra. Ma il ragazzo di Montevideo è andato addirittura oltre, conquistando davvero tutti in nerazzurro. Simone Inzaghi se lo coccola, consapevole di aver tra le mani un attaccante dal sicuro avvenire. Anzi, per il tecnico piacentino Satriano è già un giocatore forte, uno su cui poter puntare.