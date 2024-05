4 gol e altrettanti assist per Satriano con la maglia del Brest. Ma il suo futuro sembra essere altrove

Nell'operazione Gudmundsson con il Genoa, l'Inter potrebbe anche inserire qualche contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Tra i profili più chiacchierati, oltre a Zanotti, ora in prestito al San Gallo, c'è anche Martin Satriano che sta vivendo una buona stagione (4 gol e 4 assist) con il Brest, ad un passo dalla qualificazione in Champions League.