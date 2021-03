PIF, Al-Rumayyan fa sul serio: “Inter? Un’ipotesi porterebbe guadagni inimmaginabili”

Da giorni ormai si parla di un forte interesse del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, il Public Investment Fund (PIF), nei confronti dell'Inter

Da giorni ormai si parla di un forte interesse del fondo sovrano dell'Arabia Saudita , il Public Investment Fund (PIF), nei confronti dell'Inter. Il governatore del fondo, Yasir Al-Rumayyan, avrebbe espresso una netta preferenza nei confronti dell'allenatore nerazzurro. Questo per vari motivi: non ultimo, la possibilità di aprire una partnership con un colosso come Suning. Che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe portare a guadagni inimmaginabili:

"La preferenza di Yasir Al-Rumayyan, governatore del fondo per gli investimenti pubblici sauditi, sarebbe nettamente per la società di viale della Liberazione perché ha grandi margini di crescita e una struttura sportiva (intesa come squadra) che, come evidente dalla classifica attuale della Serie A e della terza partecipazione di fila alla prossima Champions, permette di lottare subito per vincere. Inoltre creare un legame con un gruppo potente come quello di Nanchino aprirebbe future collaborazioni extra calcistiche destinate a portare guadagni inimmaginabili".