“Koeman non li vuole”. E’ questo il titolo dell’edizione odierna del Mundo Deportivo che indica i quattro nomi dei possibili partenti in casa Barcellona: “Ronald ha già comunicato a Suarez, Vidal, Umtiti e Rakitic che non conterà su di loro. Coutinho è dentro il progetto e il tecnico vuole tenere Alba e Busquets. L’addio di Suarez sbloccherà l’operazione Lautaro, che può arrivare a settembre”, il commento del Mundo Deportivo.