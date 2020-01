Savelli (Libero): “Inter, rosa non ancora da scudetto ma l’impressione è che la Juve…”

Claudio Savelli, giornalista di Libero, ha analizzato così il campionato dell’Inter che sta tenendo testa alla Juventus:

“Mancava l’avvento di una squadra al vertice, fino alla rapida ascesa dell’Inter di Marotta e Conte. Quella nerazzurra non è ancora una rosa da scudetto, ma ha iniziato a esserlo grazie agli uomini che la stanno costruendo. L’impressione è che possa insinuarsi tra le pieghe del cambiamento della Juve. Quest’ultima ne è consapevole: sa che la metamorfosi può costare caro, ma anche che non era più procrastinabile. Il punto non era più la vittoria, ma come arrivare a essa, al contrario di quanto sostiene il suo slogan. Ha deciso di investire il credito guadagnato in questi anni mettendosi in discussione, per il suo bene, ma anche per quello del movimento. Infatti il campionato ricomincia dopo molti anni senza un epilogo certo. È un bene per tutti: un altro decennio senza competitività avrebbe indotto un ulteriore decadimento, forse a quel punto irreversibile”.