Savicevic: Il derby? L’Inter è più forte, ma per il Milan è un vantaggio non avere…”

Intervistato da derbyderbyderby.it, Dejan Savicevic dice la sua sul derby in programma domenica sera. “L’Inter è più forte, ma non molto più forte del Milan. Il Milan è in buon momento anche se ha pareggiato col Verona. L’Inter l’ho vista a Udine, ha vinto ma non mi sembra ancora del tutto uscita dal suo momento delicato dei pareggi consecutivi. Se il Milan avrà Ibra, bene. Per il Milan è un vantaggio non avere contro Lautaro Martinez, lui è forte, mi piace molto“.

(derbyderbyderby.it)