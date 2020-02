Sensi: “Derby? Farò di tutto per esserci. Eriksen campione. Barça? Ho la testa all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha parlato così del suo momento e degli ultimi infortuni che ha avuto: “Io sto bene, sto lavorando da due giorni per esserci al derby: valuteremo giorno per giorno. Sono carico, voglio esserci a tutti i costi. E’ stata dura, perché l’ottimo inizio è stato inaspettato: gli infortuni fanno parte del nostro mestiere e vanno affrontati. Ti rattristano, ma devi essere bravo a non abbatterti”.

Il derby?

“E’ una partita a sé, non conta la classifica e il rendimento attuale: conta la voglia di vincere, il cuore e i particolari. E’ stato utile vincere a Udine, ci ha fatto capire che siamo questi: vogliamo portare a casa più ponti possibile: gennaio è stato particolare, ma è stato importante non perdere. Abbiamo fatto comunque punti che ci ritroveremo più avanti”.

Il Milan?

“E’ arrivato un campione, l’ha dimostrato: ha alzato la concentrazione e la pressione ai compagni. Stanno facendo bene, dobbiamo stare attenti e concentrati tutta la partita: sarà dura”.

Handanovic?

“Se non dovesse farcela ci sarà Padelli. Ha dimostrato di essere al livello, Samir ce la metterà tutta”.

Eriksen?

“Non ha fatto fatica, era la sua prima partita a Udine: la Serie A è diversa dalla Premier. Non ha ancora ben visto i movimenti, ma è un grande campione e ha esperienza: ci darà una grande mano.

Scudetto?

“Bisogna portare a casa più punti possibile, la Juve è prima e la Lazio sta facendo un grande campionato. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e lavorare per fare punti”.

Il Barcellona?

“Fa piacere essere accostato a Iniesta, mi rende orgoglioso: ma ho la testa solo per l’Inter e do tutto per questa maglia. Si può vincere, siamo un bel gruppo e giocatori che hanno voglia di fare: è difficile, è il primo anno. Però non si sa mai, ce la mettiamo tutta”.