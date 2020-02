Inter-Milan, Savino: “Sarà durissima. Più in salita il derby o il Festival? Dico che…”

Oltre all’intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, Nicola Savino, noto conduttore e tifoso dell’Inter, ha parlato così ai microfoni de Il Giorno in vista della sentitissima sfida con il Milan di domenica sera.

Savino, ci fa un pronostico?

«Sarà dura. Anzi durissima. Non c’è Lautaro, squalificato dopo Inter-Cagliari…».

Il Milan, quindi, è favorito?

«Non esageriamo. Però hanno Hernandez che è fortissimo… Posso soltanto dire che non sarà facile».

Mettiamola così: è più in salita il Festival o il derby?

«Qui a Sanremo dipende da me. E godo molto. Domenica, invece, io non c’entro nulla. E soffro molto».