Le parole del conduttore e tifoso nerazzurro: "Impegni di lavoro mi portano a Roma, ma lunedì scorso c'era un motivo in più per sperare nella vittoria nel derby"

Intervenuto in collegamento con Sky, Nicola Savino, conduttore e tifoso dell'Inter, ha parlato così della vittoria dello scudetto dei nerazzurri: "Impegni di lavoro mi portano a Roma, ma lunedì scorso c'era un motivo in più per sperare nella vittoria nel derby: sapevo di essere a Roma oggi, speravo di vincerlo quella sera. Dopo anni interi allo stadio vai a vedere che mi vanno a vincere lo scudetto col Toro? Per fortuna è avvenuto lunedì scorso. Mi è spiaciuto che Pioli non abbia fatto i complimenti, mi è sempre sembrata una persona carina, mi è spiaciuta, una piccola scivolata".