Savoldi: “Inter? Se Inzaghi non vincesse Coppa e Scudetto non sarebbe fallimento”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter parte da favorita, ma ripeto, anche se non vincesse sarebbe un anno importante"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianluca Savoldi, ex calciatore, ha parlato così in vista della finale di Coppa Italia di questa sera: "E' chiaro che il titolo sarebbe importante per la Juve, sarebbe un ko non da poco per Allegri. Se Inzaghi non vincesse lo Scudetto e la Coppa Italia non sarebbe bello ma non sarebbe un fallimento. L'Inter parte da favorita, ma ripeto, anche se non vincesse sarebbe un anno importante".