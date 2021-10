Savoldi: “Napoli, si vede la mano di Spalletti. Scudetto? E’ ancora presto”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Napoli finora ha dimostrato di essere squadra, si vede la mano di Spalletti anche dai particolari"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Beppe Savoldi, ex calciatore, ha parlato così del momento del Napoli di Luciano Spalletti: «Il Napoli finora ha dimostrato di essere squadra, si vede la mano di Spalletti anche dai particolari, come ad esempio eseguono i calci d'angolo e le punizioni, si vede che è tutto frutto di schemi in allenamento. Per lo scudetto è presto per parlare, sono passate sono 9 giornate: certo, la partenza è stata molto positiva».