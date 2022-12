Scaloni e l’aneddoto su Messi: “Vorrei che tutti conoscessero questa storia”

Al termine della gara contro la Francia, Lionel Scaloni ha raccontato di una conversazione avuta con Lionel Messi subito dopo aver ottenuto la qualificazione al Mondiale. "Ho parlato con Leo per un po' prima di ricevere il premio. Ho un ottimo aneddoto con lui dopo il Brasile a San Juan, che ci siamo qualificati per la Coppa del Mondo. L'ho chiamato perché mi sentivo che quello che stava arrivando sarebbe stato molto difficile, perché stavamo trasmettendo qualcosa alla gente con troppa forza e la delusione poteva anche essere forte".

"Glielo dico e lui mi risponde: 'Che importa? Continuiamo, continuiamo perché sicuramente andrà bene e se non va bene non succede niente quando ci provi". E lì mi ha dato una spinta incredibile perché in quel momento avevo molta ansia. Con la sua risposta ho capito che stavamo facendo bene . Questa è una storia che vorrei che tutti conoscessero perché era molto bella".