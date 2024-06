L'allenatore dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha inviato i suoi tre principali assistenti, l'ex Inter Walter Samuel, Pablo Aimar e Roberto Ayala, a testare lo stato del campo del Metlife Stadium del New Jersey, dove quando in Italia saranno le tre di notte di mercoledì affronterà il Cile per il secondo appuntamento della fase a gironi della Copa América. Gli ex calciatori sono andati con i palloni a verificare il terreno di gioco, da quanto scrivono i media argentini.