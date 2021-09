Scaloni: “Contro il Brasile cambierò qualcosa. Messi? Sta bene, è stato solo uno spavento”

Le parole del ct dell'Argentina alla vigilia della gara contro il Brasile

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brasile, Lionel Scaloniha ammesso che cambierà qualcosa rispetto all'undici visto contro il Venezuela. L'obiettivo del c.t. dell'Argentina è gestire le energie: "Ho un'idea della squadra che scenderà in campo, ma non abbiamo ancora potuto fare un allenamento con chi ha giocato contro il Venezuela. Probabilmente faremo qualche cambiamento pensando all'altra partita".