Il CT dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato a La Gazzetta dello Sport. L’ex terzino della Lazio ha risposto in maniera chiara anche su Mauro Icardi, ora in forza al PSG e alla ricerca di un posto in Nazionale:

“L’abbiamo sempre seguito e continuiamo a farlo. L’abbiamo convocato il primo anno, poi ha avuto i suoi problemi e abbiamo smesso di chiamarlo. Ora il nostro gruppo è formato però le porte sono aperte per tutti”, il commento di Scaloni.