Scaloni: “Lautaro al Barça con Messi? Sarebbe positivo. Ma non sarà facile perché l’Inter…”

Intervistato dall’emittente argentina TNT Sports, Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, non ha nascosto la sua preferenza blaugrana per il futuro di Lautaro Martinez. Scaloni, infatti, è convinto che la coesistenza del Toro e di Lionel Messi nella stessa squadra possa giovare anche alla Selecciòn. Ecco perché, secondo il tecnico, sarebbe un fatto positivo se davvero Lautaro si trasferisse dall‘Inter al Barcellona:

“Più giocatori argentini giocano insieme nello stesso club è molto meglio per noi perché si conoscono di più e ne traiamo davvero un grande vantaggio, anche perché in nazionale non abbiamo abbastanza tempo per lavorare con loro. Sarebbe molto positivo se Messi e Lautaro giocassero nella stessa squadra. In ogni caso, non sarà un’operazione facile, perché l’Inter e il Barcellona sono grandi squadre e sono alla pari nella gerarchia in Europa. Ma se giocano insieme per noi è molto meglio perché accumulerebbero più minuti“.

(Fonte: TNT Sports)