Scaloni: “Messi è di tutto il mondo. Argentina favorita? No perché…”

Dopo i cinque gol rifilati all'Estonia, il ct Scaloni ha parlato di Messi : «Parlare di Leo è come parlare di Rafa Nadal. Non ci sono più parole per descriverli . È qualcosa di unico, è un piacere averlo in questo gruppo, è un piacere allenarlo, il suo comportamento e il suo impegno sono piacevoli. Penso che lui non sia solo un tesoro per l'Argentina, ma del calcio mondiale . Il giorno in cui non giocherà più ci mancherà molto. Spero che il mondo si prenda cura di lui e se lo goda».

L'Argentina arriverà in Qatar con zero sconfitte nelle ultime 33 gare e il ct di Lautaro e Correa, a proposito dell'imbattibilità, ha dichiarato: «Ora inizierà il conto alla rovescia per la Coppa del Mondo per tutte le Nazionali. Crediamo di essere bravi quanto le altre squadre. Non siamo favoriti e neanche sfavoriti. Siamo fiduciosi nelle nostre possibilità, ma sappiamo che il calcio è molto difficile. Credersi imbattibili sarebbe un errore. La cosa migliore è concentrarsi su come giocarci e su come affrontare ogni partita. E bisogna sapere che in Coppa del Mondo un errore può lasciarti fuori. Devi prepararti per vincere ma anche alla possibilità di perdere».