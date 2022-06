Cinque gol di Messi, l’Argentina stende l’Estonia: 62′ per Correa

L'Argentina batte 5-0 l'Estonia nell'amichevole disputata all'Estadio El Sadar di Pamplona: Messi autore di tutte e cinque le reti

L'Argentina batte 5-0 l'Estonia nell'amichevole disputata all'Estadio El Sadar di Pamplona. Mattatore dell'incontro, ovviamente, Leo Messi autore di tutti e cinque i gol del match. Il primo tempo si è chiuso 2-0, con Messi che la sblocca su rigore al 9' prima di raddoppiare al 45'. Nella ripresa, al 2' Messi concretizza l'assist di Molina per il 3-0 prima di mettersi in proprio e segnare altre due reti, al 71' e al 76', per il definitivo 5-0. Correa, partito titolare, ha disputato 62' prima di lasciare il campo a Dybala. Lautaro, invece, non era nemmeno in panchina.