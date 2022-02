Scaloni: “Mondiale? Nessuno ha il posto garantito, tranne uno e tutti sanno chi”

Le parole del c.t. dell'Albiceleste dopo la vittoria contro la Colombia

Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Argentina contro la Colombia per 1-0 con un gol di Lautaro Martinez. L'Albiceleste ha già strappato il pass per il Mondiale, ma il c.t. afferma che nessuno, o meglio quasi nessuno, ha il posto assicurato: "C'è molta strada da fare. Sappiamo e loro sanno benissimo che faremo la lista con ciò che crediamo possa darci il meglio. Alcuni saranno esclusi come sempre successo, ma questi segnali di impegno, li notiamo. Nessuno ha un posto garantito, tranne uno e tutti sanno chi è. Il resto deve pedalare, correre e cercare di guadagnarsi un posto".